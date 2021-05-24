Нижний Новгород, , 14:41 — REGNUM Государственная инспекция труда выявила многочисленные нарушения трудового законодательства в автохозяйстве управления делами администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в Трудинспекции сегодня, 24 мая.

Госинспекция установила, что работников муниципального учреждения не обеспечивают спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Отмечается, что это может привести к получению производственных травм.

Так, сварщику не выданы кожаные ботинки с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла или сапоги кожаные с защитным подноском, а также не выданы очки защитные термостойкие со светофильтром. А слесарь по ремонту автомобилей не обеспечен перчатками с полимерным или точечным покрытием, защитным щитком для лица или соответствующими очками.

Также установлено, что в автохозяйстве мэрии не разработана инструкция по охране труда при работе на высоте, в 2020 году водителям не предоставлялся обязательный оплачиваемый отпуск и восемь водителей приняты на работу без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования.

По итогам проверки подразделение Нижегородского муниципалитета оштрафовали на 620 тысяч рублей.