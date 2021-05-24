Лондон, , 14:41 — REGNUM Более половины граждан Великобритании хотели бы слышать пореже о Меган Маркл и принце Гарри, сообщает 24 мая со ссылкой на данные опроса общественного мнения Newsweek.

В общей сложности 54% участников опроса отметили, что предпочли бы слышать меньше о паре, по сравнению с 18% хотели бы знать о делах и жизни Маркл и Гарри больше. Довольны нынешним уровнем того, как освещается деятельность пары 19% респондентов.

Кроме того, половина опрошенных выступила за то, чтобы лишить Маркл и ее супруга всех королевских титулов.