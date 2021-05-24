Джакарта, , 14:40 — REGNUM Правительство Индонезии решило продлить ограничения по коронавирусу с 1 по 14 июня 2021 года из-за роста числа активных случаев COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

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Решение правительства о продлении ограничений по коронавирусу призвано предотвратить всплеск случаев COVID-19 после празднования дня окончания поста в Рамадан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезию доставят восемь млн доз китайской вакцины Sinovac против коронавируса.

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