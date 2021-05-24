Москва, 24 мая, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Только денежно-кредитная политика способна обеспечить защиту сбережений в долгосрочной перспективе. Об этом 24 мая заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

«Ограничение административное цен на ряд социально значимых продуктов — это только временное решение, но это не то, что может обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе», — заявила Набиуллина.

По её словам, в отличие от конкретных мер регулирования цен, денежно-кредитная политика решает задачу общей долгосрочной ценовой стабильности и «работает на благосостояние людей, защиту их сбережений, защиту их доходов от обесценения от инфляции».

В целом, считает Набиуллина, административное регулирование цен на продовольствие может иметь лишь краткосрочный эффект на инфляцию.