Сеул, , 14:44 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали падение уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 17 по 21 декабря среди 2010 человек старше 18 лет, за неделю уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина упал на 1,1%, до 34,9%.

Не одобряют деятельность главы государства 61% респондентов, что на 0,5% больше, чем неделю назад.

Уровень поддержки партии оппозиции «Сила народа» вырос на 0,5%, до 35,9%. С другой стороны, уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 29,7%, Народной партии — 7,1%, Открытой демократической партии — 5,5%, партии Справедливости — 4%.