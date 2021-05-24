Сеул, 24 мая, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали падение уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведённого с 17 по 21 декабря среди 2010 человек старше 18 лет, за неделю уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина упал на 1,1%, до 34,9%.

Не одобряют деятельность главы государства 61% респондентов, что на 0,5% больше, чем неделю назад.

Уровень поддержки партии оппозиции «Сила народа» вырос на 0,5%, до 35,9%. С другой стороны, уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 29,7%, Народной партии — 7,1%, Открытой демократической партии — 5,5%, партии Справедливости — 4%.