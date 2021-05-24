Белгород, , 14:42 — REGNUM В Белгородской области 24 мая подтверждено 60 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Зарегистрированы три смертельных исхода. На вакцинацию от COVID-19 записались ещё 1420 добровольцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области отмечено 38 360 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 33 823 человека, из них 60 пациентов выписаны за последние сутки. Продолжают лечение в стационарах 966 человека, амбулаторно — 2891 житель, на самоизоляции находятся 10 336 граждан. От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 680 человек.

На вакцинацию от COVID-19 подано 280 726 заявок. Привились первым компонентом 280 679 человек, полностью завершили иммунизацию 209 982 жителя области.