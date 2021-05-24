Москва, , 14:39 — REGNUM ЦБ намерен и далее вести поведенческий надзор за фондовым рынком. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов призвал Набиуллину к совместной работе для исключения «обманутых дольщиков» на фондовом рынке.

«Когда есть высокая доходность, нужно понимать, как вы риски берете. И так как люди не всегда это понимают, а еще некоторые финансовые институты занимались недобросовестными продажами, когда под видом депозитов предлагали такие сложные инструменты. Мы через поведенческий надзор это отслеживаем и рекомендательными письмами и правила продажи продуктов должны быть. Почему важен закон, чтобы под видом одного инструмента не продавали другой инструмент», — заявила Набиуллина.

В этой связи она отметила роль законодательства о категоризации инвесторов.

«Очень важная тема, она всегда будет на контроле. И если нужны будут изменения в законодательство, я так понимаю, мы здесь можем рассчитывать на диалог», — отметила глава регулятора.

При этом она отметили рост числа желающих выйти на фондовой рынок, зарегистрировались порядка 10 млн человек.

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