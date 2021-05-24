Алма-Ата, Казахстан, , 14:39 — REGNUM Управление образование Алма-Аты отменило линейки в школах из-за эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса, сообщает 24 мая издание InformBuro.

Последний звонок для всех классов, в том числе выпускных, пройдет в режиме онлайн. Церемония вручения аттестатов состоится с 12 по 14 июня 2021 года. В управлении допустили проведение этого мероприятия в традиционном очном режиме.

Выпускникам в Нур-Султане разрешили провести линейки в очном режиме. Для всех остальных школьников последний звонок пройдет по видеосвязи. В Караганде последние звонки пройдут очно в 73% школ.

Отметим, по состоянию на 24 мая в Казахстане выявили 375 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 1832 — за минувшие сутки.