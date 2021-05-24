Тамбов, , 14:39 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 24 мая.

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Всего в регионе скончался 521 человек.

После выздоровления был выписан 30 тыс. 181 пациент, в том числе 43 человека — за последние сутки.

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