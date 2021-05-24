Красноярск, , 14:39 — REGNUM Отопительный сезон завершился в 52 муниципальных образованиях Красноярского края, за исключением северных территорий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По словам главы краевого министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Евгения Афанасьева, с завершение отопительного сезона в муниципальных образованиях начинается подготовка к предстоящей зиме.

«Эти вопросы находятся в министерстве на особом контроле», — отметил Афанасьев.

Добавим, в западные районы Красноярского края из регионального бюджета на подготовку к зиме направят 76,5 млн рублей. На эти средства, в том числе, отремонтируют шесть котельных и две насосные станции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске отопительный сезон завершился 17 мая.

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