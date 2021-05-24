Майкоп, , 14:39 — REGNUM В Адыгее вторую неделю ведустя поиски пропавшего мужчины. Его смыло течением реки еще 8 мая. В настоящее время к поискам туриста привлечены семь поисковых групп, сообщили 24 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

За прошедшее с момента трагедии время обследована вся береговая территория вдоль реки Белой. Начато повторное обследование. Зону поиска разбили на участки для наиболее подробного и внимательного изучения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в районе Хаджохской теснины в Майкопском районе Адыгеи смыло в реку течением мужчину, который пытался сделать фото. Его товарищ бросился на помощь, но также был снесен потоком воды. Оба пострадавших прибыли на отдых из Астраханской области.

Оказавшийся свидетелем происшествия житель Калмыкии кинулся спасать утопающих, но сам упал в воду. Спустя трое суток было найдено тело одного утонувшего. Второго извлекли из воды через шесть дней. Третьего ищут до сих пор.

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