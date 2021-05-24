Рим, , 14:48 — REGNUM Солист группы Maneskin Давид Дамиано добровольно сдаст тест на запрещённые вещества. Об этом 24 мая сообщает Esquire.

По данным издания, зрители посчитали, что Дамиано принимал наркотики прямо во время конкурса «Евровидение-2021». В Сети появилось видео, в котором музыкант склоняется над столом — пользователи расценили это как употребление наркотического средства.

Дамиано опроверг все обвинения, заявив, что готов сдать наркологический тест. Солист группы Maneskin также объяснил, что склонился над столом, так как один из участников коллектива разбил стакан. Организаторы конкурса подтвердили наличие осколков на месте, где сидели музыканты.

Как сообщало ИА REGNUM, представляющая Италию группа Maneskin победила в конкурсе «Евровидение-2021». Певица от России Манижа заняла девятое место.

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