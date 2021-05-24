Москва, , 14:38 — REGNUM В снятии с самозанятых ограничения по некоторым видам деятельности есть несколько непростых нюансов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Сергей Дроздов.

«Бизнес-обмудсмен Борис Титов призывает снять с самозанятых ограничения по виду деятельности, чтобы один самозанятый смог зарабатывать разными способами.

Но в таком случае контроль над их деятельностью может существенно осложниться, а льготный режим налогообложения вполне может быть использован для обналичивания и увода от налогов средств третьими лицами.

Контроль же за множеством мелких игроков потребует от госструктур и банков серьезных трудозатрат.

Что касается пенсионного отчислений и выплат в фонд ОМС, то изначально отсутствие этих расходов, наряду со сниженной ставкой налога, рассматривалось как раз как фактор, который снизит издержки малого бизнеса в лице самозанятых и позволит им выжить на рынке.

Не очень понятно, какой объём отчислений в эти фонды способны обеспечивать самозанятые, и покроет ли он те выплаты, на которые они рассчитывают», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России могут снять ограничения с самозанятых по некоторым видам деятельности. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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