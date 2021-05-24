Москва, , 14:37 — REGNUM В ближайшие пять лет количество космического мусора на околоземной орбите значительно возрастёт. Такие прогнозы сделали в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), являющемся головным институтом Роскосмоса.

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Как следует из материалов института, в 2021 году этот показатель составит 600 тыс. единиц, а уже к 2025 году мусора, способного в случае столкновения привести к потере либо повреждению действующего космический аппарата на околоземной орбите, станет 1,5 тыс. единиц.

Также отмечается, что ежегодно на Землю падает около 100 крупных фрагментов мусора суммарной массой до 150 тонн. В настоящее время вокруг планеты вращается 25 тысяч фрагментов размером более 10 сантиметров, 900 тысяч — размером от одного до 10 сантиметров и 128 миллионов — размером от одного миллиметра до одного сантиметра.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчёту компании RS Components, к маю 2020 года на околоземной орбите находилось около 30 тысяч неиспользуемых космических аппаратов и их обломков.