Тамбов, , 14:37 — REGNUM В Тамбовской области 24 мая подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 32 тыс. 485 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 30 тыс. 181 пациент, в том числе 43 человека — за последние сутки.