Ярославль, , 14:35 — REGNUM В Ярославле днём 24 мая в Дзержинском районе школьник провалился в глину по пояс. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место происшествия Телеграм-канал «Неравнодушный Ярославль»

Трое школьников возвращались после уроков, по пути домой они решили сократить путь и срезать через дворы на улице Брагинской, недалеко от дома №3 один из мальчиков провалился по пояс в глину.

«Звонок поступил примерно в 12:48. На место выезжала бригада, когда они приехали — то немного помогли, товарищи мальчика уже начали его вытаскивать к этому моменту. Травм мальчик не получил», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пожарно-спасательной службе Ярославской области.

По сообщениям жителей района в социальных сетях, раньше на этом месте был водоём, который был засыпан. Жители предполагают, что там планируют что-то построить. Сейчас специалисты отгородили опасный участок сигнальной лентой.