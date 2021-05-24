Ярославль, 24 мая 2021, 14:35 — REGNUM В Ярославле днём 24 мая в Дзержинском районе школьник провалился в глину по пояс. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Трое школьников возвращались после уроков, по пути домой они решили сократить путь и срезать через дворы на улице Брагинской, недалеко от дома №3 один из мальчиков провалился по пояс в глину.
По сообщениям жителей района в социальных сетях, раньше на этом месте был водоём, который был засыпан. Жители предполагают, что там планируют что-то построить. Сейчас специалисты отгородили опасный участок сигнальной лентой.