Мадрид, , 14:33 — REGNUM Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос не вошёл в заявку сборной Испании на чемпионат Европы по футболу. Об этом 24 мая сообщается на странице команды в Twitter.

Пресс-служба испанской команды опубликовала состав команды на Евро-2020, в который вошли вратари Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Унаи Симон («Атлетик») и Роберт Санчес («Брайтон»).

В линии защиты заявлены Эмерик Лапорт, Эрик Гарсия («Манчестер Сити»), Жорди Альба («Барселона»), Маркос Льоренте («Атлетико»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Хосе Гайя («Валенсия»), Пау Торрес («Вильярреал»), Диего Льоренте («Лидс Юнайтед»).

Из полузащитников в команду вызваны Серхио Бускетс, Педри («Барселона»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Коке («Атлетико»), Родри («Манчестер Сити») и Фабиан Руис («Наполи»).

В линии нападения в списке значатся Альваро Мората («Ювентус»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Пабло Сарабия (ПСЖ), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад») и Жерар Морено («Вильярреал»).