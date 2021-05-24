Тирасполь, , 14:38 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) члены Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса приняли решение отменить ряд карантинных ограничений. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба главы республики.

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Сообщается, что в ПМР разрешено возобновить деятельность всем объектам культуры, включая государственные и частные. Перед их открытием специальная комиссия проверит соблюдение там мер профилактики пандемии.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, в Приднестровье разрешили провести мероприятия для выпускников школ и детских садов. Торжественные линейки можно будет проводить только на открытом воздухе. Родителям разрешено присутствовать на мероприятиях в защитных масках.

Стоит отметить, что 24 мая глава ПМР Вадим Красносельский также сообщил, что допандемийный режим на границе продлён до 1 июля.

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