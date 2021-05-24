Владимир, , 14:31 — REGNUM Во Владимирской области 24 мая подтвержден 51 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 33 тыс. 200 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 30 тыс. 884 пациента, в том числе 68 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1169 человек. За последние сутки не подтверждено новых летальных случаев.