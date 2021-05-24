Брюссель, , 14:34 — REGNUM МИД Бельгии вызвал посла Белоруссии в связи и инцидентом с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Об этом 24 мая сообщила бельгийский министр иностранных дел Софи Вильмес на своей странице в соцсети Twitter.

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«Посол Белоруссии в Бельгии вызван в МИД. Совершенные в последние часы неприемлемые и не имеющие оправданий действия не останутся без последствий», — говорится в сообщении главы МИД Бельгии.

Также она призвала немедленно освободить сооснователя телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и заявила о поддержке Брюсселем «демократических устремлений белорусов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Литовского агентства по транспортной компетенции Мантас Кердокас заявил, что в Литве собирают данные об инциденте с вынужденной посадкой в Минске пассажирского самолёта авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс.