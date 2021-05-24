Красногорск, 24 мая, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В правительстве Московской области произошли кадровые перестановки, сообщил 24 мая губернатор Андрей Воробьёв на заседании правительства региона.

Mosreg.ru Андрей Воробьёв

Изменения вызваны переходом Ольги Забраловой в Совет Федерации.

«Ильдар Нуруллович Габдурахманов, первый вице-губернатор, будет совмещать эту должность с должностью председателя правительства», — сказал губернатор.

Вице-губернатором назначен Евгений Хромушин, зампредами правительства стали Светлана Стригункова, Ирина Каклюгина и Мария Нагорная. Министерство образования возглавит Илья Бронштейн, главное управление территориальной политики — Елена Ковалева.