Липецк, , 14:25 — REGNUM В Липецкой области 24 мая подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Всего на территории региона было выявлено 31 тыс. 270 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 28 тыс. 180 человек были выписаны после курса лечения, в том числе десять — за последние сутки.