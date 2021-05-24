Челябинск, , 14:25 — REGNUM Созданный в Челябинской области региональный координационный центр возглавит министр имущества региона Александр Богашов. Это следует из сообщения пресс-службы губернатора.

Новую структуру будет курировать областное минимущества. Соответственно, Богашов, как глава этого ведомства, и будет ею руководить.

Как сообщало ИА REGNUM, координационный центр создан для того, чтобы оперативно выполнять приоритетные задачи, которые могут потребовать межведомственного взаимодействия. В частности, он займётся вопросами развития внутреннего туризма и координацией исполнения разных инфраструктурных проектов.

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