Ростов-на-Дону, , 14:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону затрещала по швам школа-гигант № 75 в микрорайоне Суворовский, двери которой распахнулись в 2019 году. В связи с необходимостью капитального ремонта здания, родителей просят сдать деньги на проведение работ.

Трещины образовались во многих классах, пишет издание «Панорама». Нанять бригаду штукатуров руководство образовательного учреждения намерено за счёт родителей, о чём было во всеуслышание заявлено на родительских собраниях. При этом гарантийный срок на объект ещё не истёк, а родителям предлагают прилично раскошелиться.

Напомним, что школа построена с нуля за 1 млрд рублей. Средства были выделены из регионального и муниципального бюджетов. Генеральным подрядчиком выступила компания «Ростовстрой». Несмотря на выявленные прокуратурой недочёты, школа приняла учеников,

Школа рассчитана на 1 тыс. 340 учеников. Учреждение оснащено по последнему слову техники, что подчёркивал ранее донской губернатор Василий Голубев.