Кемерово, , 14:24 — REGNUM За последние годы Кемеровская область мощно развивается во всех сферах. Об этом заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Панорама Кемерово Илья Дубровин © ИА Красная Весна

Напомним, в Кузбасс прибыла делегация Совета Федерации, которую возглавила Валентина Матвиенко.

Читайте также: Валентина Матвиенко прибыла в Кузбасс

«Благодаря настойчивости губернатора удалось добиться специальной программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года с выделением существенных финансов, — отметила Матвиенко в ходе рабочей встречи с губернатором Сергеем Цивилёвым. — За последние годы регион мощно развивается во всех сферах: строительство социальных объектов — школ, детских садов, больниц, спортивных объектов, причём по всей территории области. Меня удивляет, как быстро строят Кузбасс, как быстро двигается вперед. Не могу привести ни одного аналогичного примера».

Как сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live», Сергей Цивилев напомнил, что два года назад в Совете Федерации прошли Дни Кузбасса и проекты по развитию региона поддержали на федеральном уровне. В свою очередь, Валентина Матвиенко пообещала и дальше поддерживать инициативы кемеровских властей.