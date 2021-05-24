Москва, , 14:24 — REGNUM В Москве в Парке Горького прошло открытие выставки, на которой был представлен трофей чемпионата Европы по футболу, Кубок Анри Делоне.

В мероприятии 24 мая приняли участие чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции Давид Трезеге, бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России Дмитрий Сычёв, а также гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин и глава департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.

Трофей демонстрируют во всех городах, проводящих матчи Евро-2020. Но для России сделано исключение — кубок был представлен в Санкт-Петербурге (22−23 мая) и Москве.

Кубок Анри Делоне назван в честь инициатора создания чемпионата Европы, первого генсекретаря УЕФА. Первой награду получила сборная СССР, выигравшая чемпионат Европы 1960 года.

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