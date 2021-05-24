Варшава, , 14:30 — REGNUM Российские разведслужбы могут быть причастны к инциденту с лайнером Ryanair в Минске. Об этом польский политик, депутат Европарламента, глава делегации по вопросам отношений с Белоруссией Роберт Бедронь заявил 24 мая журналистам.

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Он отметил, что делится со СМИ информацией, которая дошла до Европейского парламента, но пока «не до конца подтверждена». За задержанным после посадки самолёта в Минске Романом Протасевичем следили агенты КГБ, разведслужбы Белоруссии и России.

Агенты КГБ, по словам Бедроня, находились на борту самолёта и покинули его после посадки. Среди них могли быть российские граждане.

«Много информации на это указывает. Это ещё надо уточнить, дипломатические службы Европейского союза изучают этот вопрос», — добавил Бедронь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что «принудительная» посадка самолета Ryanair в Минске — это очередной пример «нарушений режимом Лукашенко основополагающих принципов международного права».

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