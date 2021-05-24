Ташкент, , 14:23 — REGNUM Граждане Узбекистана, проживающие за рубежом, смогут зарегистрироваться в режиме онлайн для участия в выборах президента республики в 2021 году. Об этом сообщили 24 мая в пресс-службе МИД Узбекистана.

24 мая первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фарход Арзиев встретился со старшим советником по выборам бюро ОДКБ по демократическим институтам и правам человек Алексеем Громовым, прибывшим в Ташкент во главе миссии ОДКБ.

Собеседники уделили отдельное внимание работе МИД по обеспечению конституционных прав граждан Узбекистана, находящихся за рубежом. В частности, обсуждено внедрение практики досрочного выездного голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2021 года в Узбекистане пройдут выборы президента республики.