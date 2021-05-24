Джакарта, , 14:22 — REGNUM В Индонезию доставят восемь млн доз китайской вакцины Sinovac против коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Председатель комитета по борьбе с коронавирусом Аирлангга Хартарто заявил, что новую партию китайской вакцины доставят 25 мая 2021 года.

По словам Аирлангга Хартарто, Индонезия получила 83,9 млн доз вакцины против коронавируса.

В министерстве здравоохранения заявили, что в Индонезии стали делать около 500 тысяч инъекций в день.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая в Индонезии выявили 1 781 127 носителей коронавируса.

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