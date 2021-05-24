Киев, , 14:28 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко, исключённый из фракции «Слуга народа», намерен «организовать силу», способную противостоять националистам. Об этом он заявил 24 мая журналистам телеграм-канала PavlovskyNews.

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Парламентарий рассказал, что его хотели исключить ещё около месяца назад, после визита в Белоруссию, однако президент Украины Владимир Зеленский якобы приказал сделать это позже, когда появится подходящий повод.

«Когда я узнал об этой истории в Белоруссии (о задержании оппозиционера Романа Протасевича — ИА REGNUM), я написал [в социальных сетях]: «Батька вам не Янукович (беглый экс-президент Украины Виктор Янукович — ИА REGNUM)», — сообщил Шевченко.

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По его словам, принудительная посадка самолёта в Минске и арест оппозиционера показали силу белорусского государства, что пойдёт на пользу Белоруссии.

Шевченко также рассказал о своих дальнейших планах:

«Точно буду заниматься политикой, буду вести людей за собой, собирать, организовывать… Я буду делать силовой блок… бывших «беркутовцев» брать в общественное движение… Для того, чтобы противостоять националистам, которые на Украине развелись…».

Парламентарий отметил, что занимает лево-центристскую позицию и пообещал в будущем опубликовать свою политическую программу.

Напомним, ранее Евгения Шевченко исключили из фракции «Слуга народа» за визит в Белоруссию, где политик встречался с президентом страны Александром Лукашенко.

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