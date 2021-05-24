Вильнюс, , 14:22 — REGNUM В Литве собирают данные об инциденте с вынужденной посадкой в Минске пассажирского самолёта авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины — Вильнюс. Об этом 24 мая сообщил глава Литовского агентства по транспортной компетенции Мантас Кердокас.

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«Необходимо собрать информацию из первых рук, получить ее от членов экипажа лайнера, руководителей полетов, авиакомпаний», — сказал он в эфире радио LRT.

По его словам, с членами экипажа общались представители инстанций правоохраны и специалисты агентства. Утвердительно что-то пока заявлять рано, необходимо собрать как можно больше информации, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 23 мая, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, запросил экстренную посадку из-за сообщения о минировании. Лайнер проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный досмотр. Находящегося среди пассажиров бывшего редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали.