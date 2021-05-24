Сан-Франциско, США, 24 мая 2021, 14:21 — REGNUM Смертность от причин, связанных с употреблением наркотиков, близка к рекордным отметкам в американском городе Сан-Франциско, сообщает The Hill.
По данным местных СМИ, в период с января по апрель нынешнего года в городе зарегистрировано 252 случая смерти от передозировки наркотическими средствами. За тот же период в 2020 году это таких случаев было зарегистрировано лишь 181. Всего же за прошедший год в городе было выявлено более 700 подобных случаев, что в два раза больше, чем от коронавирусной инфекции.
Если количество смертей от передозировки сохранится на нынешнем уровне, к концу года в Сан-Франциско может погибнуть еще более 500 человек.
Местно издание The Chronicle отмечает, что, хотя фентанил считается основной причиной всплеска смертности от передозировки, также наблюдается количество смертей, связанных с другими наркотиками — кокаином, героином и медицинскими опиоидами.