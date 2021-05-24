Сан-Франциско, США, , 14:21 — REGNUM Смертность от причин, связанных с употреблением наркотиков, близка к рекордным отметкам в американском городе Сан-Франциско, сообщает The Hill.

По данным местных СМИ, в период с января по апрель нынешнего года в городе зарегистрировано 252 случая смерти от передозировки наркотическими средствами. За тот же период в 2020 году это таких случаев было зарегистрировано лишь 181. Всего же за прошедший год в городе было выявлено более 700 подобных случаев, что в два раза больше, чем от коронавирусной инфекции.

Если количество смертей от передозировки сохранится на нынешнем уровне, к концу года в Сан-Франциско может погибнуть еще более 500 человек.

«В целом, мы не увидим существенного роста в 2021 году, как в прошлом году», — отметил Филип Коффин, директор по исследованиям в области употребления психоактивных веществ Департамента здравоохранения Сан-Франциско.

«Мы ожидали увеличения смертности, потому что именно это и происходило везде, где поселился фентанил», — добавил он.

Местно издание The Chronicle отмечает, что, хотя фентанил считается основной причиной всплеска смертности от передозировки, также наблюдается количество смертей, связанных с другими наркотиками — кокаином, героином и медицинскими опиоидами.

«Его действительно легко производить», — указал Коффин, имея в виду фентанил — синтетическом опиоиде.

«Это действительно мощное вещество», — добавил эксперт, подчеркнув, это более сильный и опасный наркотик: смерть в результате его применения может наступить в течение пяти минут, в то время как героин требует не менее 30 минут.