Курск, 24 мая 2021, 14:21 — REGNUM В Курской области 24 мая зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в регионе были выявлены 38 тыс. 6 заражённых коронавирусом.
Выписаны после выздоровления были 36 тыс. 367 пациентов, в том числе 104 — за последние сутки.