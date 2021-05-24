Курск, , 14:21 — REGNUM В Курской области 24 мая зарегистрировано 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 38 тыс. 6 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 36 тыс. 367 пациентов, в том числе 104 — за последние сутки.