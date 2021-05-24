Москва, , 14:21 — REGNUM Роскомнадзор вполне обоснованно заблокировал несколько видео, содержащих экстремистский настрой, запрещенный в России, заявил корреспонденту ИА REGNUMадвокат Владимир Постанюк.

«Роскомнадзор является контролирующим субъектом государственной власти, который дал соответствующую реакцию, на размещенные видео на YouTube, принадлежащем Google.

Безусловно, Арбитражный суд разберется в данном деле, руководствуясь действующим законодательством.

Экстремизм — это насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма, иная террористическая деятельность и другие несправедливые и аморальные действия.

На сегодняшний день экстремизм среди несовершеннолетних выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера.

Смотря видеоролики подобного плана, у несовершеннолетнего складывается неверное представление о том, что можно, а что нельзя. Формирующийся мозг, впитывает данную информацию, которая в дальнейшем может стать разрушительной, как для отдельных граждан, так и для общества в целом.

Чтобы не допустить этого, необходимо контролировать информацию, выпущенную в СМИ, поскольку профилактика данных противоправных действий займет намного больше времени, нежели время, потраченное на просмотр противоправной информации.

Блокировка любой информации, содержащей экстремистскую направленность вполне оправданное решение, в связи со сложившимися трагическими событиями, которые периодически происходят в разных странах, в том числе и в России», — пояснил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Google подала в суд на Роскомнадзор. Арбитражный суд Москвы принял к производству поданное заявление Google LLC к федеральной службе.

Читайте также: Google и Роскомнадзор вступили в судебный спор из-за митингов