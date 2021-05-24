Москва, , 14:20 — REGNUM На сегодняшний день в России зафиксировано 14 случаев инфицирования индийским штаммом SARS-CoV-2, первые из которых произошли в начале мая. Об этом 24 мая в кулуарах ежегодной конференции по инфекционным болезням заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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По словам эксперта, риск широкого распространения индийского штамма в России не высок.

«В нашей стране благодаря обширной территории и тому, что крупные города удалены друг от друга на сотни километров, распространение новых штаммов происходит довольно низкими темпами», — цитирует «Российская газета» Горелова.

При этом специалист подчеркнул, что наиболее высока вероятность распространения любой разновидности коронавируса в городах-миллионниках.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Таиланда на 21 мая, на территории страны выявлено 15 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который первоначально был обнаружен в Индии. В это же время первые случаи заражения индийским штаммом коронавируса были выявлены на территории Бразилии среди экипажа грузового судна Mv Shangon Da Zhi, прибывшим из ЮАР.

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