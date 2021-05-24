Кишинёв, , 14:23 — REGNUM В Молдавии наиболее популярной партией является пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (ПДС). Об этом свидетельствуют данные опроса, обнародованные 24 мая Ассоциацией социологов и демографов (АСДМ).

Сообщается, что на вопрос «за какую партию вы бы проголосовали, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье» 27,8% респондентов назвали ПДС. За блок Партии социалистов и Партии коммунистов высказались 26,9% опрошенных, за партию «Шор» — 5,7%.

Все остальные политические силы в стране, как сообщили в АСДМ, получили поддержку менее 4% респондентов. Таким образом, если бы это были результаты голосования на выборах в парламент только эти политсилы смогли бы преодолеть порог 5% для партий и 7% для блоков.

При этом, 15,7% опрошенных сказали, что не определились, какую партию выбрать, а 9,2% респондентов заявили, что не собираются голосовать.

Опрос проводили с 8 по 20 мая. В нём приняли участие 1187 человек. Погрешность оценивается на уровне 3%.

Напомним, ранее в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей с партией «Шор» большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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