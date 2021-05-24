Томск, , 14:18 — REGNUM В Томской области и Томске днём 25 мая ожидаются кратковременные, местами сильные дожди. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Также прогнозируются грозы. При грозах порывы ветра 17−22 м/с. Возможен град.

Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде предупредили жителей Тувы.

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