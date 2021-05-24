Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM Столкновение двух железнодорожных составов на месторождении «Ураласбеста» в Свердловской области произошло из-за пьяного машиниста. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Машинист тягового агрегата службы подвижного состава находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Подобный проступок является нарушением трудовой и производственной дисциплины, он привёл к столкновению составов на на станции «Звезда» у Баженовского месторождении асбеста.

«Три виновных должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, а машинист тягового агрегата уволен с предприятия», — сообщили в надзорном органе.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 1 марта 2021 года. В ходе столкновения составов никто не пострадал.

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