Кемерово, , 14:15 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 24 мая, в рамках серии мероприятий третьего Евразийского женского форума начал работу второй женский форум «Роль женщины в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19», передаёт корреспондент ИА REGNUM.В форуме принимают участие представители 15 стран. Представители семи зарубежных государств участвуют в сессии онлайн. Всего выступят 148 спикеров. Количество участников — более 2 тысяч человек. В Ледовом дворце «Кузбасс» в рамках форума будет работать 10 из 25 площадок. Здесь же завтра, 25 мая, будет работать секция, посвящённая женскому предпринимательству.

Читайте также: В Кемерове пройдет II международный женский форум