Женева, Швейцария, , 14:21 — REGNUM Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире в будущем появится новый смертоносный вирус. Он рассказал об этом 24 мая на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

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«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — сказал глава ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за все время пандемии от COVID-19 и вызываемых им последствий умерли не менее 115 тыс. медицинских работников.