Моздокский район, , 14:14 — REGNUM В Северной Осетии организована проверка по факту гибели учащейся школы во время экзамена. Трагедия произошла утром 24 мая в школе поселка Калининский. Глава СУ СКР по региону поручил незамедлительно начать проверку по данному факту, сообщили 24 мая в пресс-службе СКР по региону.

«Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление причины смерти школьницы, а также всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел около 10:00 24 мая. Ученице девятого класса стало плохо во время сдачи ОГЭ (основного государственного экзамена). По дороге в больницу она скончалась. По предварительной версии, смерть могла наступить из-за жары или проблем со здоровьем.

Глава Моздокского района уточнил, что погибшая обучалась в средней школе № 2 села Кизляр.

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