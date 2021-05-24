Сургут, Югра, , 14:12 — REGNUM В Сургуте ХХМАО) 24 мая произошла стрельба на парковке жилого дома по проспекту Набережный. Есть один пострадавший, сообщают «Новости Югры».

Конфликт произошёл между четырьмя мужчинами около 16:00 (14:00 мск). Один из участников драки напал на соперника с разводным ключом, а потом открыл стрельбу из пневматического пистолета.

Стрелявший сам вызвал полицию и скрылся с места происшествия. У пострадавшего зафиксированы травмы головы и руки. Участники конфликта задержаны. По словам очевидцев все участники разборки были пьяны.