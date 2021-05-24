Москва, , 14:42 — REGNUM Российский МИД опубликовал сведения о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США по состоянию на 1 марта 2021 года. Американская сторона занизила количество таких вооружений на 101 единицу, следует из документа.

У России, отмечает ведомство, 517 развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развёрнутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развёрнутых тяжелых бомбардировщиков, а у США — 651 единица.

Россия располагает 1456 единицами боезарядов на развёрнутых МБР, БРПЛ, а также ядерных боезарядов, которые засчитываются за развёрнутыми тяжелыми бомбардировщиками. У США таких единиц 1357.

В распоряжении России есть 767 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжёлых бомбардировщиков. У США таких установок и тяжёлых бомбардировщиков 800.

В ведомстве указали, что США заявили о 800 единицах установок и бомбардировщиков после того, как вывели из засчёта по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) 56 пусковых установок БРПЛ «Трайдент-II» и 41 тяжёлый бомбардировщик В-52Н.

Эти установки и самолёты переоборудовали, но подтвердить их непригодность для использования ядерного вооружения Россия не может.

США также переименовали четыре шахтные пусковые установки в категорию, не предусмотренную ДСНВ.

«Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с пункта 1 статьи II Договора показатель превышен США на 101 единицу», — говорится в сообщении МИД.

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