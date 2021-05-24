Варшава, , 14:10 — REGNUM 23 мая в Президентском дворце в Варшаве прошла церемония открытия V чемпионата Польши по оксфордским дебатам. В рамках мероприятия с приветственной речью выступил президент страны Анджей Дуда. Об этом сообщает Polskie Radio.

Анджей Дуда в рамках своего выступления заявил, что нужно работать над повышением уровня общественных дебатов: «Отсутствие культуры дискуссии — не только в Польше, но и в других странах является общемировой проблемой. Также язык публичных дебатов становится неглубоким. Проблемой является стиль общения в соцсетях, фейковые новости».

Во время финала V чемпионата Польши по оксфордским дебатам за победу борются команды Ягеллонского университета и образовательного фонда G5 из Познани. Темой дебатов в этом году станет: «Польская система высшего образования: элитарность или эгалитаризм».