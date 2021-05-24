Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 14:10 — REGNUM Власти индийского штата Джамму и Кашмир объявили мукормикоз («чёрную плесень») эпидемией, сообщает 24 мая The Times of India.

Отмечается, что в связи с данным решением лечение этого грибкового заболевания должно осуществляться в соответствии с индийским Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года. Закон предусматривает особые меры борьбы с распространением эпидемий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии наблюдается резкая вспышка новых заражений коронавирусом, на фоне которой появились частые случаи мукомиркоза.

Мукормикоз был распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом, еще до пандемии коронавирусной инфекции. При этом данное заболевание чаще всего возникает у находящихся долгое время в отделениях интенсивной терапии пациентов с COVID-19, больных диабетом, и у тех из них, кто получает большие дозы стероидов.