Ярославль, 24 мая, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Днём 24 мая в Ярославле ожидается сильный ветер, который может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает главное управление МЧС по Ярославской области.

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По данным Ярославского гидрометцентра, днём и вечером 24 мая в Ярославле ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15 метров в секунду.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличение количества ДТП», — сообщили в МЧС.

Также не исключены обрывы линий электропередач и связи, обрушения крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ.