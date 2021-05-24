Кострома, , 14:19 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта высказали свои замечания по поводу благоустройства территории сквера и оврага в районе улицы Подлипаевав Костроме — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Север у костромской филармонии Администрация города Костромы

Общественники попросили подрядчика сделать доступными для маломобильных граждан абсолютно все площадки сквера, в том числе зону с качелями, оборудовать поручнями крутые и длинные лестницы оврага. Рельеф территории сложен и предполагает высокие спуски. Падение с таких лестниц может спровоцировать серьёзные травмы.

Одно из замечаний касается общественных туалетов. Установить стационарную уборную в парке оказалось невозможным из-за требований природоохранного законодательства. Общественники попросили подрядчика и администрацию города Костромы продумать установку биотуалетов в верхней и нижней частях парка и сделать их удобными для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На данный момент работы по благоустройству сквера завершены на 70%. Завершить благоустройство подрядчик — компания «КомплексСтройМонтаж» обещает к Дню Костромы, который празднуется 29 августа. В сквере должны появиться зоны отдыха для семейных пар, молодёжи и детей, площадка для выгула животных, экологичная парковка, велосипедная трасса, горки и лабиринт. На выполнение работ в рамках федерального проекта «Создание комфортной городской среды» из бюджетов всех уровней направлено 45 миллионов рублей.

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