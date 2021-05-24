Москва, , 14:07 — REGNUM Заявление представителя Генпрокуратруры РФ вили об угрозе киберпреступности для нацбезопасности явно запоздало. Еще десять лет назад было очевидно, что информационные технологии переживают период опережающего роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат, председатель МКА «Инконсалт» Алексей Кирсанов.

«При этом за любой развивающейся сферой деятельности как тень следует и эволюция преступности именно в этой сфере.

Пожалуй, самым ярким примером из новейшей истории можно вспомнить зарождение и бурное, если не сказать хаотическое развитие банковского сектора и рынка финансовых услуг начала 90-х годов.

До этого времени никто и не слышал о преступлениях в банковской сфере, при осуществлении кредитования и уж тем более о финансовых пирамидах. Но рост финансового сектора вызвал пропорциональный рост преступности именно в этих областях, к которому правоохранительная система оказалась попросту не готова.

Годы потребовались для того, чтобы выстроить работающие механизмы по предотвращению и раскрытию финансовых преступлений.

Увы, но с преступлениями в области ИКТ происходит ровно то же самое, с той лишь поправкой, что информационные технологии затрагивают куда большее число сфер жизнедеятельности.

Со всей очевидностью, правоохранительные органы, если и могли предвидеть, то не смогли эффективно подготовиться к лавинообразному росту киберпреступлений.

Заявление о том, что «киберпреступность угрожает национальной безопасности» свидетельствует не только о росте угроз в этой сфере, но и о неготовности правоохранительной системы оперативно и эффективно им противостоять. Именно эти два фактора и образуют опасное сочетание.

При этом следует отметить, что в последние годы были созданы соответствующие подразделения практически во всех правоохранительных структурах — чуть раньше в оперативных органах, позднее в следствии, но этот процесс, со всей очевидностью запаздывает.

Как сообщало, число киберпреступлений в России настолько выросло, что стало угрожать национальной безопасности, заявил начальник Главного организационно-аналитического управления Генпрокуратуры РФ Андрей Некрасов.

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