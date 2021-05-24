Ташкент, , 14:05 — REGNUM Министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Тошкулов высказался против введения обязательной формы в вузах республики, сообщает 24 мая агентство Kun.uz.

«К одежде я отношусь либерально. Я против того, чтобы у студентов требовали форму», — сказал министр. Он напомнил, что во время своего руководства Термезским государственным универсумом первым делом отменил форму и ввел пятидневную учебную неделю.

«Лишь бы только одевались в рамках приличия. Это позитивно повлияло на получение знаний студентами», — сказал Тошкулов.

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